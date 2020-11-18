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НБА официально объявила структуру и формат нового сезона 

Sport24 14 часов назад
НБА официально объявила структуру и формат нового сезона
Фото: ТАСС
Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила структуру и формат на сезон-2020/21.
Так, предсезонные матчи должны начаться 11 декабря, а регулярный чемпионат, состоящий из 72 игр для каждой команды, — 22 декабря.
Расписание регулярного чемпионата-2020/21 будет опубликовано в двух частях. Расписание на первую половину сезона будет опубликовано к началу тренировочного сбора, на вторую — ближе к концу первой половины.
Перерыв на Матч всех звезд запланирован на 5–10 марта, между первым и вторым таймами регулярного чемпионата.
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