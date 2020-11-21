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«Зенит» победил в Германии. Погоня началась! 

Спорт уик-энд и ещё 4 7 часов назад
«Зенит» победил в Германии. Погоня началась!
Фото: РИА Новости
«Зенит» одержал победу над немецким клубом «Альба» в перенесённом матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 73:66, который состоялся в Германии.
Самым результативным в составе «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 17 очков, 16 очков на счету Артураса Гудайтиса.
В шести матчах «Зенит» одержал четыре победы, в результате чего приблизился в турнирной таблице к зоне-плей-офф (первые восемь клубов). Всего на одну победу больше имеют в активе, к примеру, «Жальгирис», «Реал» и «Анадолу Эфес», однако все эти три клуба сыграли на три матче больше, чем «Зенит». «Сине-бело-голубые» уже начали погоню!
Баскетбол. Евролига
«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 66:73 (10:12, 12:21, 21:18, 23:22)
«Зенит»: Томас (17), Гудайтис (16), Понитка (14), Холлинз (6), Пангос (3 + 8 передач) — старт. ; Зубков (9), Пойтресс (6), Трушкин (2), Бэрон, Фридзон, Хвостов, Риверс.
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Баскетбол , Уилл Томас , Артурас Гудайтис , Зенит , Реал
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