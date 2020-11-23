Тейтум подпишет новый контракт с клубом НБА «Бостон»

Форвард Джейсон Тейтум продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон". Об этом сообщает телеканал ESPN

Новое соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитано на пять лет. За это время он получит $195 млн Тейтум был выбран "Бостоном" в первом раунде под общим третьим номером на драфте 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он набирал в среднем за игру 23,4 очка, совершал 7 подборов и отдавал 3 результативные передачи. В плей-офф на его счету в среднем 25,7 очка, 10 подборов и 5 передач. "Бостон" в финале Восточной конференции проиграл в серии "Майами" со счетом 2-4.

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации начнется 22 декабря.