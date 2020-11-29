Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022

RT на русском
9 минут назад
Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счётом 84:56 в пользу гостей.
В составе российской сборной 19 очков набрал Евгений Бабурин. Ещё 15 очков в активе капитана команды Андрея Воронцевича. Иван Стребков набрал 12 очков, а Михаил Кулагин — десять очков.
За сборную Эстонии 11 очков набрал Янари Ёэсаар. Ещё десять очков в активе Райна Вейдемана.
Сборная России возглавляет группу B, набрав пять очков в трёх матчах. Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 30 ноября с командой Италии.
Ранее сообщалось, что российские баскетболистки победили Боснию в отборе на ЧЕ-2021.
Баскетбол,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители