Наша национальная команда уверенно движется к выходу в основную стадию Евробаскета.

Окна на матчи сборных давно уже являются причиной для споров. Клубы Евролиги вне зависимости от страны крайне неохотно отпускают своих игроков и их мотивация понятна. Сильнейший баскетбольный турнир давно конфликтует с международной федерацией и попросту игнорирует их пожелания. В результате в национальные команды приезжают далеко не все сильнейшие, а шанс получают игроки даже из низших лиг.

Коронавирусные времена только усложнили все процессы. К уже имеющемуся уравнению добавились ещё несколько неизвестных. Тесты, проверки, поездка в «пузырь», в который наша сборная добиралась на автобусе из Санкт-Петербурга. Благо, что до Таллина ехать было близко.

Главный тренер нашей национальной команды Сергей Базаревич уже привык к тому, что он зависит от решений клубов. В нынешнее «окно» ему даже немного повезло, поскольку сразу несколько игроков основной обоймы оказались вне заявок на клубные турниры. Андрей Воронцевич и Евгений Валиев пока находятся вне заявок какой-либо команды и начали тренироваться под присмотром Базаревича сильно заранее.

Воронцевич в итоге довольно ожидаемо стал капитаном и вышел в стартовой