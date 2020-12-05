Все новости на карте

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 80:77 в пользу хозяев площадки.

Для «Химок» это поражение стало третьим подряд, тогда как «Бавария» выиграла впервые после двух поражений подряд.