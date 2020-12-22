Леброна Джеймса раскритиковали за твит

«Леброн, положение Юпитера и Сатурна на небе не имеет ничего общего с тем, что ты достиг своей «высшей вибрации» (что бы это ни значило). Люди могут медитировать и быть позитивными независимо от того, где две планеты находятся на своих обычных орбитах относительно Солнца», — написал один из фанатов. «Братан, почему ты говоришь как 20-летняя белая девушка?» — добавил другой пользователь.