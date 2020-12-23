ЦСКА обыграв АСВЕЛ, одержав 11-ю победу подряд в Евролиге 

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Баскетболисты ЦСКА обыграли АСВЕЛ в регулярном чемпионате Евролиги со счетом 87:78 (21:15, 25:26, 20:19, 21:18).

Самым результативным у армейцев стал защитник Майк Джеймс , набравший 31 очко. У французского клуба 16 очков на счету форварда Гершона Ябуселе.

Добавим, что ЦСКА, одержавший 13-ю победу в 16 матчах, продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги. АСВЕЛ, потерпев десятое поражение в 15 встречах, расположился на 15-м месте.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Милана», а АСВЕЛ в гостях встретится с «Фенербахче».