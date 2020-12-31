«Барселона» потерпела третье поражение подряд в Евролиге 

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над испанской "Барселоной" в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 90:77 (22:26, 21:19, 27:10, 20:22). В составе хозяев паркета Уэйд Болдуин набрал 29 очков, у проигравших самым результативным стал Алекс Абринес (16 очков).
"Барселона" потерпела третье поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице, "Бавария" идет четвертой.
Результаты других матчей дня:
"Фенербахче" (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:59,
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Панатинаикос" (Греция) — 74:71.