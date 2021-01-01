Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал комментарий под новогодним постом своей жены популярной певицы Анны Седоковой в «Инстаграме».

«Ты мой подарок», — написал Тимма.

«Надеюсь приятный», — отреагировала Седокова.

«Очень», — ответил Тимма, сопроводив комментарий несколькими эмоджи с изображением огня.

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем , от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским , и сын от бизнесмена Артёма Комарова