Умер член баскетбольного зала славы Пол Уэстфал

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Матч-центр
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Кёльн
Кёльн
0 1
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

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3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
0 1
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

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Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

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1 из 1
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

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3 из 4
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Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
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Майнц
Майнц
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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
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3 из 4
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Леванте
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Кадис
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Алавес Алавес
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20:30
Хетафе Хетафе
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Герта Герта

Член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет 

RT на русском 12 часов назад
Умер член баскетбольного зала славы Пол Уэстфал
Фото: globallookpress.com
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1974 года Пол Уэстфал скончался в возрасте 70 лет.
Об этом сообщает пресс-служба «Бостон Селтикс», в составе которого Уэстфал выиграл свой единственный титул чемпиона НБА.
В 2020 году у Уэстфала был диагностирован рак мозга.
В качестве игрока он также выступал за «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс» и «Нью-Йорк Никс», а в качестве тренера работал в «Санз», «Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз». Он пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, и дважды назначался главным тренером команды Запада.
Уэстфал был введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2019 году.
Ранее сообщалось, что восьмикратный чемпион НБА Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет.
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