Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон» в матче НБА 

"Даллас" со счетом 113:100 победил "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич , оформивший трипл-дабл (33 очка + 16 подборов + 11 результативных передач). В составе "Хьюстона" 23 очка набрал форвард Кристиан Вуд

"Даллас" с тремя победами в семи матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. "Хьюстон" одержал две победы за пять игр и находится на десятой позиции.

Следующий матч "Даллас" проведет 8 января против "Денвера", "Хьюстон" днем ранее встретится с "Индианой".