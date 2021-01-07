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"Филадельфия" обыграла "Вашингтон" со счетом 141:136 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил , набравший рекордные для себя 60 очков. Дабл-дабл сделал защитник Расселл Уэстбрук (20 очков + 12 подборов). У победителей 38 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида.

"Филадельфия" занимает первое место в Восточной конференции, одержав 6 побед в 7 матчах. "Вашингтон" расположился на 13-й строчке с 2 победами в 7 встречах.

Результаты других матчей дня: "Орландо" — "Кливленд" — 105:94; "Индиана" — "Хьюстон" — 114:107.