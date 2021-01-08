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Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской «Басконии» в матче 18-го раунда регулярного сезона Евролиги.

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26) в пользу «Басконии». У победителей дабл-дабл сделал Пьеррия Хенри (18 очков, десять передач), Акилле Полонара также набрал 18 очков.

📊 Статистика встречи «Баскония» — ЦСКА. #CSKAbasket pic.twitter.com/fYvsCzlWl3— CSKA Moscow (@cskabasket) January 7, 2021 В составе армейцев 20 очков, семь передач и пять подборов — в активе Майка Джеймса . 13 баллов, девять подборов и шесть передач — у Торнике Шенгелии.

В настоящее время ЦСКА лидирует в турнирной таблице Евролиги (14 побед, четыре поражения). 13 января москвичам предстоит матч против «Жальгириса» (Литва).