Петербургский "Зенит" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" в матче 18-го раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Греции, завершилась со счетом 89:77 (26:16, 21:19, 29:19, 13:23) в пользу "Зенита". В составе победителей 25 очков набрал Артурас Гудайтис, его одноклубник Кевин Пангос сделал дабл-дабл — 18 очков, 10 передач. У проигравших 14 баллами отметился Яннис Папетру.
"Зенит" (11 побед, 5 поражений) в 19-м раунде Евролиги 13 января сыграет в гостях с мюнхенской "Баварией".