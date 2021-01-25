Игрок «Финикса» Джей Краудер пожаловался на угрозы смертью

«Удивительно, какое количество угроз смерти я регулярно получаю. Как люди могут присылать мне сообщения и письма с угрозами убить меня, если мы никогда не встречались? Я должен усилить меры безопасности, поскольку даже не знаю, откуда исходит эта ненависть. Пока я не могу отпустить своего охранника и позволить одному из вас забрать меня у дочери», — написал Краудер в «сториз» своего «инстаграма».