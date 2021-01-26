«Химки» проиграли 14-й матч подряд в Евролиге

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Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл германской "Баварии" со счетом 93:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед , оформивший дабл-дабл. В его активе 30 очков и 11 результативных передач. У "Баварии" больше всех очков набрал защитник Ник Вейлер-Бэбб — 25.

"Химки" проиграли 14-ю встречу главного европейского турнира кряду. Рекорд по количеству поражений подряд в Евролиге принадлежит турецкому "Галатасараю", в сезоне-2015/16 команда из Стамбула проиграла 15 матчей кряду.

Подмосковный клуб с двумя победами в 22 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. "Бавария" располагается на шестой строчке, одержав 13-ю победу.