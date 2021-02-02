«Милуоки» обыграл «Портленд» в матче НБА 

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 134:106 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бакс» стал Джру Холидэй, набравший 22 очка. Ещё 21 очко команде принёс Бобби Портис . Яннис Адентонкумбо набрал 18 очков.

В составе «Портленда» 30 очков набрал Нассир Литтл. Ещё 17 очков в активе Дамьена Лилларда.