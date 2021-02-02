«Милуоки» обыграл «Портленд» в матче НБА 

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 134:106 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Бакс» стал Джру Холидэй, набравший 22 очка. Ещё 21 очко команде принёс Бобби Портис. Яннис Адентонкумбо набрал 18 очков.
В составе «Портленда» 30 очков набрал Нассир Литтл. Ещё 17 очков в активе Дамьена Лилларда.
Ранее сообщалось, что 28 очков Леонарда помогли «Клипперс» победить «Нью-Йорк» в матче НБА.