Сын Леброна Джеймса получил травму колена

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса получил серьёзную травму колена.

Как сообщает Talk Basket , об этом сообщил сам 16-летний баскетболист во время игрового стрима. По словам Джеймса-младшего он сейчас не может играть из-за разрыва мениска, при этом не уточнив других деталей своей травмы.

Бронни Джеймс выступает за калифорнийскую школу Сьерра-Каньон. Ожидается, что он будет выставлен на драфт НБА в 2024 году, и вероятность его выбора под первым номером оценивается как высокая.