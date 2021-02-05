Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА 

Звездный нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после поединка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Денвер Наггетс" (114:93) обошел легендарного Уилта Чемберлена и поднялся на единоличное третье место в истории НБА по количеству попаданий с игры.
Как сообщает "Чемпионат", Чемберлен за карьеру записал на свой счет 12 681 попадание с игры, у Леброна же их стало 12 682. Впереди американца лишь Кариму Абдул-Джаббару (15 837) и Карлу Мэлоуну (13 528).
К слову, на старте сезона Джеймс выдал 23 игры подряд с 15+ очками, 5+ подборами и 5+ передами. Это стало самой длинной серия в истории лиги. Также в противостоянии с "Наггетс" Джеймс оформил свой восьмой трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 10 передач) после того, как ему исполнилось 35 лет. Это повторение рекорда НБА для игроков в таком возрасте — ранее он принадлежал Джейсону Кидду. Ранее Леброн Джеймс высказался о перепалке с болельщицей во время матча.