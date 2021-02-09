«Лейкерс» обыграли «Оклахому», у Леброна трипл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома в овертайме обыграли «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 119:112.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете были Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач), Дариус Базли (21 очко и 16 подборов) и Хамиду Диалло (20 очков и 11 подборов).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Сан-Антонио Спёрс» с «Голден Стэйс Уорриорз» (105:100), «Шарлотт Хорнетс» с «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» с «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» с «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» с «Милуоки Бакс» (112:125).