«Кайрат» приступил к третьим сборам 

Сборы продолжатся с 14 по 27 февраля. Соперниками по третьему УТС станут «Чайка», «Нижний Новгород», «Рубин» и «Ротор».
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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f. c.kairat)
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