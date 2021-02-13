«Кайрат» приступил к третьим сборам 

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Сборы продолжатся с 14 по 27 февраля. Соперниками по третьему УТС станут «Чайка», «Нижний Новгород», «Рубин» и «Ротор».

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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f. c.kairat)

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