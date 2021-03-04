Шакила О’Нила госпитализировали после матча с рестлерами 

Легендарного американского баскетболиста Шакила О’Нила госпитализировали после боя в рестлинге. Видеозапись инцидента опубликована в твиттере телеканала TNT.

Шакил О’Нил дебютировал в шоу All Elite Wrestling. 48-летний экс-центровой в паре с Джэйд Кэргилл сразился с Коди Родесом и Рэд Велвет.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw— All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

В ходе боя Родес разбежался и прыгнул на О’Нила, который стоял за пределами ринга, держась за канаты. Во время падения О’Нил проломил стол, после чего экс-баскетболиста увезли на скорой.

Шакил О’Нил завершил карьеру баскетболиста в 2011 году. В разные годы он играл за команды НБА «Орландо Мэджик» (1992—1996), «Лос-Анджелес Лейкерс» (1996—2004), «Майами Хит» (2004—2008), «Финикс Санз» (2008—2009) и «Кливленд Кавальерс» (2009—2010), а также «Бостон Селтикс» (2010—2011).

В 2000, 2001, 2002 и 2006 году О’Нил становился чемпионом НБА, в 1994 году выиграл чемпионат мира, а в 1996 году — Олимпийские игры.