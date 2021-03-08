Редкую карточку с Коби Брайантом продали за рекордную сумму

За рекордную сумму в $1 795 800 ушла с аукциона Goldin Auctions коллекционная карточка с изображением погибшего в 2020 году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта (1978-2020).

Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — $1 795 800, — говорится в сообщении на странице аукционного дома в Facebook.

Информация о личности покупателя не распространяется.

Как сообщает агентство Reuters, карточка была выпущена компанией Topps. На сегодняшний день в мире сохранилось только два подобных экземпляра в настолько идеальном состоянии. Кроме того, на стоимость предмета повлияла и гибель спортсмена при крушении вертолёта 26 января прошлого года.

Коби Брайант пять раз в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» становился чемпионом НБА. Дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной -в 2008 и 2012 годах. Также он 18 раз принимал участие в матчах звёзд НБА.

Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек из США Кристофер Уэрта смог сбросить 77 килограммов в память о любимом баскетболисте Коби Брайанте, который погиб в начале 2020 года.