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ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге

RT на русскомиещё 1
8 часов назад
Московский ЦСКА установил клубный антирекорд в матче баскетбольной Евролиге.
ЦСКА установил исторический антирекорд в Евролиге
Фото: InstagramInstagram
В игре с итальянской командой «Олимпия Милан» армейцы проиграли первую четверть с крупнейшей разницей в своей истории. Четверть закончилась со счётом 10:30. Таким образом, разница составляла 20 очков.
Предыдущий антирекорд был установлен в прошлом матче Евролиги с «Анадулу Эфес». Тогда российская команда уступала в первой четверти со счётом 13:31.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Олимпии Милан» в баскетбольной Евролиге.
Баскетбол,ЦСКА,
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