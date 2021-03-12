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«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в баскетбольной Евролиге

RT на русскомиещё 3
12 марта 2021
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:61 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 20 очков. Ещё 11 очков команде принёс Алекс Пойтресс. Матеуш Понитка оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.
В составе «Олимпиакоса» 16 очков набрал Вассилис Спанулис. По 13 очков в активе Александара Везенкова и Шакилла Маккиссика.
Следующим соперником «Зенита» станет испанская «Баскония». Матч состоится в Санкт-Петербурге 18 марта.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге.
Баскетбол,Кевин Пангос,Вассилис Спанулис,Зенит,
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