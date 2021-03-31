Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

ЦСКА установил мощный исторический рекорд в Евролиге

Чемпионат.comиещё 7
13 часов назад
ЦСКА стал первым клубом в истории Евролиги, преодолевшим отметку в 400 побед. С 2001 года армейцы идут в турнире со счётом 400-123.
ЦСКА установил исторический рекорд в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, 30 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» (86:74) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. Подопечные Димитриса Итудиса досрочно обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Также ранее в плей-офф вышла испанская «Барселона». «Зенит» идёт на восьмой строчке — 17 побед в 31 матче.
В матче не принимал участие защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник, 29 марта, пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранён от игр решением тренерского штаба, причины не называются.
Баскетбол,Йоханнес Фойгтманн,Билли Бэрон,Димитрис Итудис,Майк Джеймс,ЦСКА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители