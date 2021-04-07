Инцидент произошёл, когда девушка не отдала Моррису свой телефон. Маркус сразу же закрыл комментарии на своей странице в «Инстаграме» после публикации видео. В мае 2020 года Моррис уже задерживался полицией Нью-Йорка по обвинению в нападении на девушку. По словам 34-летней потерпевшей, баскетболист напал на неё, пытался выдрать волосы и несколько раз ударил по голове. Впоследствии она отказалась от показаний, признавшись, что солгала.