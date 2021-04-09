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"Зенит" победил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

ТАССиещё 9
7 часов назад
Петербургский "Зенит" обыграл израильский "Маккаби" со счетом 86:69 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3 532 зрителей.
"Зенит" победил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги
Фото: ТАССТАСС
Самыми результативными игроками встречи стали Остин Холлинз из "Зенита" и игрок "Маккаби" Тайлер Дорси, оба баскетболиста набрали по 15 очков.
"Зенит" поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях. "Маккаби" идет на 13-й строчке, имея в активе 12 побед в 34 матчах.
Последний матч регулярного чемпионата "Зенит" проведет 12 апреля дома против греческого "Панатинаикоса". В плей-офф Евролиги выходят восемь команд.
Баскетбол,Зенит,
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