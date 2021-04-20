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УНИКС обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Sport24
17 часов назад
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке одержал победу над «Пармой».
УНИКС обыграл «Парму» в домашнем матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани 20 апреля, завершилась со счетом 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4) в пользу баскетболистов УНИКСа.
Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Джамар Смит, набравший 17 очков. У пермской команды 9 очков на счету Эйгирдаса Жукаускаса.
В таблице УНИКС после 22 матчей располагается на 2-й строчке, а «Парма», сыгравшая 24 игры, занимает 8-е место. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.
Баскетбол,Джамар Смит,
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