УНИКС обыграл «Парму» в домашнем матче

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке одержал победу над «Пармой».
Встреча, прошедшая в Казани 20 апреля, завершилась со счетом 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4) в пользу баскетболистов УНИКСа.
Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Джамар Смит
, набравший 17 очков. У пермской команды 9 очков на счету Эйгирдаса Жукаускаса.
В таблице УНИКС после 22 матчей располагается на 2-й строчке, а «Парма», сыгравшая 24 игры, занимает 8-е место. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.