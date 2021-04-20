УНИКС обыграл «Парму» в домашнем матче

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке одержал победу над «Пармой».

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Встреча, прошедшая в Казани 20 апреля, завершилась со счетом 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4) в пользу баскетболистов УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Джамар Смит , набравший 17 очков. У пермской команды 9 очков на счету Эйгирдаса Жукаускаса.