"Лейкерс" сравняли счет в серии с "Финиксом"

"Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Финикс" со счетом 109:102 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая в Лос-Анджелесе. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, "Финикс" стал вторым.