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"Лейкерс" сравняли счет в серии первого раунда плей-офф НБА с "Финиксом"

ТАССиещё 10
55 минут назад
"Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Финикс" со счетом 109:102 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Лейкерс" сравняли счет в серии с "Финиксом"
Фото: AP Photo/Ross D. FranklinAP Photo/Ross D. Franklin
Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубник Андре Драммонд (15 очков + 12 подборов) и центровой "Финикса" Деандре Эйтон (22 очка + 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая в Лос-Анджелесе. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, "Финикс" стал вторым.
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