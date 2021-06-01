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Источник назвал место проведения «Финала четырех» Евролиги следующего сезона

Sport24
13 часов назад
«Финал четырех» Евролиги следующего сезона пройдет в Берлине, сообщил журналист Донатас Урбонас на своей странице в твиттере.
«Финал четырех» Евролиги пройдет в Берлине
Фото: Sport24Sport24
В нынешнем сезоне решающие встречи турнира также принимала Германия, «Финал четырех» состоялся в Кельне.
Победителем Евролиги-2021 стал турецкий «Анадолу Эфес», который в финале обыграл «Барселону» — 86:81. В игре за третье место ЦСКА уступил «Милану» — 73:83.
Баскетбол,ЦСКА,
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