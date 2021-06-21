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Чемпионат Европы по футболу 2020

Россия крупно обыграла Словению и сыграет с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета

Чемпионат.comиещё 2
21 июня 2021
Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Россиянки в матче 1/8 финала обыграли представительниц Словении со счётом 93:75.
Россия крупно обыграла Словению в 1/4 финала Евробаскета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уже в первой четверти россиянки обеспечили комфортное преимущество, оторвавшись на 15 очков. К большому перерыву отрыв сборной России уже составлял 20 очков. Третья четверть получилась равной, а в четвёртой десятиминутке россиянки увеличили отрыв.
Самым результативным игроком матча стала Елизавета Комарова, она принесла российской сборной 20 очков. 19 очков и 14 подборов набрала Раиса Мусина. В составе сборной Словении 21 очко и 8 подборов набрала Шанте Эванс, 19 очков в активе Евы Лисец.
Теперь в 1/4 финала российская сборная сыграет с командой Бельгии.
Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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