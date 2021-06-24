«Атланта» победила «Милуоки» в стартовом матче серии плей-офф НБА

«Атланта Хоукс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:113.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 11 результативных передач.
В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо
сделал дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. На счету разыгрывающего Джру Холидея 33 очка и 10 результативных передач.
Таким образом, в серии до четырёх побед «Атланта» вышла вперёд — 1:0.