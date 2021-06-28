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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Милуоки» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Атлантой»

ИА Regnumиещё 8
5 часов назад
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:102.
«Милуоки» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Атлантой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.
В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг набрал 35 очков.
Таким образом, в серии до четырёх побед «Милуоки» вышел вперёд — 2:1.
Баскетбол,Крис Миддлтон,Яннис Адетокунбо,
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