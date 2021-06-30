Россия проиграла Мексике в квалификации Олимпиады

Мужская сборная России
потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне уступили мексиканцам со счётом 64:72.
Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной Мексики, отрыв которой составил два очка. Но к большому перерыву лидерство захватила сборная России, отовравшаяся на пять очков.
Ключевой стала третья четверть, которую Мексика выиграла со счётом 19:7. В последней четверти мексиканцы ещё немного увеличили отрыв.
Самым результативным в составе сборной России стал Семён Антонов
, набравший 13 очков.
Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.