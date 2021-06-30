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Чемпионат Европы по футболу 2020

Россия проиграла Мексике в квалификации Олимпиады

Чемпионат.com
6 часов назад
Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне уступили мексиканцам со счётом 64:72.
Россия проиграла Мексике в квалификации Олимпиады
Фото: ТАССТАСС
Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной Мексики, отрыв которой составил два очка. Но к большому перерыву лидерство захватила сборная России, отовравшаяся на пять очков.
Ключевой стала третья четверть, которую Мексика выиграла со счётом 19:7. В последней четверти мексиканцы ещё немного увеличили отрыв.
Самым результативным в составе сборной России стал Семён Антонов, набравший 13 очков.
Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.
Баскетбол,Семен Антонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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