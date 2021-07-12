Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

«Химки» не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ

RT на русском
1 час назад
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» не включён в список участников предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Химки» не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ
Фото: © БК Химки© БК Химки
На сайте лиги представлены 12 команд, которые сыграют в сезоне-2021/22, но «Химок» среди них нет.
В предстоящем сезоне выступят «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «ПАРМА», УНИКС, ЦСКА (все — Россия), «Астана» (Казахстан), «Зелена Гура» (Польша), Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Белоруссия).
До этого появилась информация о том, что «Химки» испытывают финансовые трудности и могут прекратить существование.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2021/22.
Баскетбол,Локомотив,ЦСКА,Автодор,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители