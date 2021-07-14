Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная США победила команду Аргентины в рамках подготовки к ОИ

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Аргентины в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Сборная США победила команду Аргентины в рамках подготовки к ОИ
Фото: ТАССТАСС
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 108:80 (33:19, 25:23, 23:20, 27:18). В составе американской сборной самыми результативными стали Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил (по 17 очков), у аргентинцев 16 баллов набрал Луис Скола.
В двух предыдущих контрольных играх американцы уступили австралийцам (83:91) и нигерийцам (87:90).
Игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная США по баскетболу выиграла золото на последних трех Олимпиадах. Соперниками американцев на групповом этапе Игр-2020 будут команды Франции, Ирана и Чехии.
Баскетбол,Брэдли Бил,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители