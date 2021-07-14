Сборная США победила команду Аргентины в рамках подготовки к ОИ

Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Аргентины в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная США по баскетболу выиграла золото на последних трех Олимпиадах. Соперниками американцев на групповом этапе Игр-2020 будут команды Франции, Ирана и Чехии.