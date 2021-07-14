Сборная США победила команду Аргентины в рамках подготовки к ОИ

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 108:80 (33:19, 25:23, 23:20, 27:18). В составе американской сборной самыми результативными стали Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил (по 17 очков), у аргентинцев 16 баллов набрал Луис Скола.
В двух предыдущих контрольных играх американцы уступили австралийцам (83:91) и нигерийцам (87:90).
Игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная США по баскетболу выиграла золото на последних трех Олимпиадах. Соперниками американцев на групповом этапе Игр-2020 будут команды Франции, Ирана и Чехии.