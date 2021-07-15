Защитник сборной США Бил может пропустить Олимпиаду в Токио

Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил включен в протоколы по безопасности и охране здоровья, что связано с коронавирусом, и может пропустить Игры в Токио, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Фото: © REUTERS / Mark J. Rebilas © REUTERS / Mark J. Rebilas

Баскетболист в ближайшие дни будет многократно протестирован и, вероятно, по результатам тестов будет принято решение по участию Била в Олимпиаде.

Бил участвовал во всех трех товарищеских матчах сборной США перед Играми в Токио. Американская команда еще может заменить игрока перед стартом Олимпиады.