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Чемпионат Европы по футболу 2020

Защитник сборной США Бил может пропустить Олимпиаду в Токио

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил включен в протоколы по безопасности и охране здоровья, что связано с коронавирусом, и может пропустить Игры в Токио, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Защитник сборной США Бил может пропустить Олимпиаду в Токио
Фото: © REUTERS / Mark J. Rebilas© REUTERS / Mark J. Rebilas
Баскетболист в ближайшие дни будет многократно протестирован и, вероятно, по результатам тестов будет принято решение по участию Била в Олимпиаде.
Бил участвовал во всех трех товарищеских матчах сборной США перед Играми в Токио. Американская команда еще может заменить игрока перед стартом Олимпиады.
Сборная США по баскетболу начнет выступление на Играх в Токио 25 июля матчем с командой Франции.
Баскетбол,Брэдли Бил,Associated Press,
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