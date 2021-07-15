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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Милуоки» победил «Финикс» и сравнял счёт в финале плей-офф НБА

RT на русскомиещё 6
1 час назад
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии
Фото: ТАССТАСС
Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась со счётом 109:103.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Санз» Девин Букер, набрав 42 очка.
Таким образом, «Бакс» сравнял счёт в серии — 2:2.
Пятый матч «Милуоки» — «Финикс» состоится 18 июля.
Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Финикс» и сократил отставание в финале плей-офф НБА.
Баскетбол,
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