«Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась со счётом 109:103.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Санз» Девин Букер, набрав 42 очка.
Таким образом, «Бакс» сравнял счёт в серии — 2:2.
Пятый матч «Милуоки» — «Финикс» состоится 18 июля.
Ранее сообщалось
, что «Милуоки» победил «Финикс» и сократил отставание в финале плей-офф НБА.