«Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась со счётом 109:103.