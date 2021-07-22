Леброн первым в НБА заработал $1 млрд

После завершения чемпионата НБА-2020/21 форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, получивший от клуба за сезон около 39 миллионов долларов, официально стал первым игроком в истории лиги, заработавшим за карьеру 1 миллиард.

Фото: Reuters Reuters

В своем исследовании издание Sportico учитывало как зарплату в НБА, так и рекламные контракты баскетболистов. Речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.

Отмечается, что легенде «Буллс» Майклу Джордану немного не хватило до 1 миллиарда долларов даже с поправкой на инфляцию. 6-кратный чемпион НБА провел 15 сезонов в лиге, у Леброна на данный момент 18.