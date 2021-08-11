Швед расторг контракт с "Химками"

«Сегодня мы достигли договоренности с «Химками» о расторжении контракта Алексея Шведа, — отметил Фимич. — Хотим поблагодарить клуб за плодотворное сотрудничество на протяжении почти шести лет. Сейчас подмосковная команда находится в тяжелом положении, и нам с Алексеем очень бы хотелось, чтобы этот период поскорее закончился. А «Химки» поскорее бы вернулись в Единую лигу ВТБ».