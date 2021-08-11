Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Алексей Швед стал свободным агентом

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад

Защитник Алексей Швед и БК «Химки» договорились о расторжении контракта, который был действителен до конца сезона-2022/23. Эту информацию «СЭ» подтвердил агент игрока Обрад Фимич.

Швед расторг контракт с "Химками"
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня мы достигли договоренности с «Химками» о расторжении контракта Алексея Шведа, — отметил Фимич. — Хотим поблагодарить клуб за плодотворное сотрудничество на протяжении почти шести лет. Сейчас подмосковная команда находится в тяжелом положении, и нам с Алексеем очень бы хотелось, чтобы этот период поскорее закончился. А «Химки» поскорее бы вернулись в Единую лигу ВТБ».

Швед выступал за «Химки» с 2015 года. В составе желто-синих он дважды стал лучшим снайпером Евролиги, а также помог клубу впервые в истории сыграть в плей-офф главного турнира Старого света. На момент приостановки сезона Единой лиги ВТБ-2019/20 «Химки» уверенно лидировали в турнирной таблице.

12 июля стало известно, что «Химки» не примут участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ по причине отсутствия финансирования.

Баскетбол,Обрад Фимич,Алексей Швед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители