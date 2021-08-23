Майкл Джордан проводит отпуск в Хорватии и тратит $ 1,2 млн в неделю на яхту

Легенда НБА Майкл Джордан проводит летний отпуск в Хорватии, сообщает Total Croatia News. По информации источника, Джордан отправился в Сплит вместе со своей женой, где арендовал роскошную яхту, которая обходится ему в $ 1,2 млн в неделю — именно столько стоит аренда судна.

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Кроме того, как сообщают источники, Джордан также приобрел 25 бутылок текилы под названием Clase Azul Plata.

Каждая бутылка напитка стоит около $ 4 тыс., так что на спиртное Джордан потратил около $ 100 тыс.

Ожидается, что в Хорватии Джордан планирует навестить своего бывшего одноклубника по «Чикаго Буллз» Тони Кукоча.