«Время прощаться»: Серхио Родригес объявил о завершении карьеры в сборной

Опытный разыгрывающий Серхио Родригес в своем инстаграме объявил о том, что больше не будет выступать за сборную Испании.
«Невероятное путешествие.
После нескольких дней отдыха и размышлений, после стольких лет в сборной, пришло время прощаться. Это было нелегкое решение, но я уверен, что сейчас самое подходящее время.
На протяжении всех этих лет я был очень счастлив и чувствовал, что мне повезло выступать за сборную и вносить свой вклад в успех этой команды. Мне повезло выступать за одну команду с великими игроками под руководством великолепных тренеров.
Все мои ожидания, которые были у меня в начале карьеры, были превзойдены. Мы были не только товарищами по команде, но и друзьями. Я учился у всех – и когда мы побеждали, и когда проигрывали.
Каждое лето с 2000 года у меня ассоциируется со сборами в национальных командах различного возраста. Работа в сборной наложила отпечаток на мой характер и мои представления о баскетболе.
Принадлежать к этой семье – роскошь, и я надеюсь, что мне удалось адекватно ответить на вызовы, с которыми мы сталкивались, мы всегда были сплоченными и никогда не отступали перед трудностями.
Большое спасибо», – написал 35-летний Родригес.
Серхио дебютировал во взрослой сборной Испании в 2005 году. Он помог команде завоевать серебро Олимпиады-2012 и бронзу Игр 2016 года. Также в составе сборной Родригес стал чемпионом мира-2006, чемпионом Евробаскета-2015, серебряным призером Евробаскета-2007, а также бронзовым медалистом Евробаскета 2013 и 2017 годов.
Также карьеру в сборной после Олимпиады в Токио завершили многолетние партнеры по команде Родригеса Пау и Марк Газоли. На прошедшем летом олимпийском турнире испанцы не смогли побороться за медали, уступив в 1/4 финала США.
На протяжении 20 лет Испанию не представляли без братьев Газолей. Они провели последний матч в Токио и больше не сыграют за сборную.