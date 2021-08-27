Стали известны соперники «Спартака» и «Локомотива» по Лиге Европы

Соперниками московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы стали клубы «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша), которые вместе с «красно-белыми» попали в группу С, сообщает пресс-служба УЕФА. По результатам жеребьёвки группового этапа турнира, которая прошла в Стамбуле, московский «Локомотив» попал в группу Е и сыграет против клубов «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция). В группе А за выход в плей-офф будут бороться «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия) и «Брондбю» (Дания). В группу В попали «Монако» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Штурм» (Австрия). В группе D сыграют «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия), «Фенербахче» (Турция) и «Антверпен» (Бельгия). В группе F - «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария) и «Мидтьюлланн» (Дания). В группу G жеребьёвка определила «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия). В группу Н попали «Динамо» (Загреб) (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия) и «Рапид» (Австрия). Ранее прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает RT. Питерский «Зенит» попал в группу H и сыграет против «Челси» (Англия), «Ювентуса» (Италия), и «Мальмё» (Швеция).