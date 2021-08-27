Обрадович счел, что в НБА не любят тренеров из Европы

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович заявил, что в НБА предвзято относятся к европейским тренерам. 61-летний серб никогда не работал в североамериканской лиге.
«В НБА у меня никогда не доходило до чего-то серьезного. Пару лет назад меня приглашали на собеседование, но это мне было не интересно. Все, что обо мне нужно знать, уже известно. В НБА не любят европейских тренеров», — цитирует Sportando Обрадовича.
Напомним, ранее Обрадович работал с «Фенербахче», «Панатинаикосом», «Реалом», сборной Сербии.