Обрадович счел, что в НБА не любят тренеров из Европы

«В НБА у меня никогда не доходило до чего-то серьезного. Пару лет назад меня приглашали на собеседование, но это мне было не интересно. Все, что обо мне нужно знать, уже известно. В НБА не любят европейских тренеров», — цитирует Sportando Обрадовича.