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Отчисленный из ЦСКА Майк Джеймс уехал в США

Чемпионат.comиещё 8
3 часа назад

Как сообщил инсайдер Eurohoops Дионисис Аравантинос, отчисленный из московского ЦСКА Майк Джеймс уехал в США. Ранее появилась информация, что в услугах американца заинтересован новичок Евролиги «Монако», стороны ведут переговоры.

Отчисленный из ЦСКА Майк Джеймс уехал в США
Фото: ТАССТАСС

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

Баскетбол,Димитрис Итудис,Майк Джеймс,ЦСКА,
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