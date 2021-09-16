Умер экс-тренер ЦСКА Душан Ивкович

Бывший главный тренер московских баскетболистов ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович умер в Белграде на 78-м году жизни.
Об этом сообщает РИА Новости.
О смерти Ивковича журналистам рассказал президент клуба «Раднички» Горан Калинич.
«В 6 часов 50 минут Душан умер в клинике Белграда из-за попадания воды в легкие», – уточнил Калинич.
Ивкович — один из самых успешных тренеров Европы всех времен. Он возглавлял такие команды, как «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Анадолу Эфес».
Душану Ивковичу удалось выигрывать все важнейшие европейские соревнования, в том числе две победы в Евролиге (1997, 2012). Также он привел Югославию/Сербию к триумфу на чемпионате мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1995).
В своих интервью Ивкович отмечал, что всего себя посвящал работе.
«Я всегда считал, что должен быть профессионалом — и для меня это значило посвящать себя всецело работе. Например, за пять лет в Москве я не мог выкроить время даже на поход в Большой театр хотя бы раз. Моя философия заключалась в том, чтобы трудиться 24 часа в сутки — над разными направлениями. Иначе стать профессионалом невозможно», — отмечал он в беседе со Sports.ru.
В 2016 году бывший главный тренер ЦСКА Душан Ивкович объявил, что заканчивает свою карьеру после 48 лет работы.