Умер экс-тренер ЦСКА Душан Ивкович

«Я всегда считал, что должен быть профессионалом — и для меня это значило посвящать себя всецело работе. Например, за пять лет в Москве я не мог выкроить время даже на поход в Большой театр хотя бы раз. Моя философия заключалась в том, чтобы трудиться 24 часа в сутки — над разными направлениями. Иначе стать профессионалом невозможно», — отмечал он в беседе со Sports.ru.