Умер бывший тренер ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

Сегодня, 16 сентября в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович. Об этом сообщил президент клуба «Раднички» Горан Калинич.

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«Сегодня в 6.50 утра Душан скончался в больнице в Белграде», — приводит Sport Klub слова Калинича.

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.