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Умер бывший тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

Спорт-Экспрессиещё 11
1 час назад

Сегодня, 16 сентября в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович. Об этом сообщил президент клуба «Раднички» Горан Калинич.

Умер бывший тренер ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 6.50 утра Душан скончался в больнице в Белграде», — приводит Sport Klub слова Калинича.

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.

Баскетбол,Душан Ивкович,ЦСКА,Динамо,
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