Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуру сербского специалиста Зорана Лукича в качестве главного тренера мужской национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

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На этом посту Лукич сменил Сергея Базаревича, под руководством которого команда заняла четвертое место на чемпионате Европы в 2017 году и не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио. Помощники Лукича будут объявлены в ближайшее время. Сербский специалист будет совмещать работу в сборной и в "Нижнем Новгороде", который возглавляет с 2017 года.

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"В эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России, - сказал Лукич. - Получился хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В "Нижнем Новгороде" мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Возглавить национальную команду - большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных - России и Сербии".

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что организация окажет поддержку Лукичу при работе со сборной России. "Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звезд взрослого баскетбола, - сказал он. - Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной России наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков под руководством Зорана из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды".

Лукичу 50 лет, тренерскую карьеру он начал в 1995 году. В 2006 году серб возглавил молодежную команду московского ЦСКА, которую тренировал два года. В 2008 году он был приглашен на должность главного тренера "Нижнего Новгорода", с которым проработал до 2014 года, после чего возглавил турецкий "Банвит". В 2017 году он вернулся в "Нижний Новгород", который тренирует до сих пор, специалист также имеет опыт работы со сборной Индии и командой России (до 16 лет). В сезоне-2013/14 Лукич вывел "Нижний Новгород" в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где команда уступила ЦСКА.